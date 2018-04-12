نتفليكس تسحب أفلامها من مهرجان كان السينمائي

أعلنت منصة بث الأفلام عبر الأنترنيت نتفليكس الأربعاء سحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي الذي يقام الشهر القادم بعد أن منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقات المهرجان بسبب رفض نتفليكس عرض أفلامها في دور السينما.

وقال تيد ساراندوس مدير المحتوى في نتفليكس في مقابلة مع مجلة فارايتي "إن عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون له معنى بعد أن غير قواعده".