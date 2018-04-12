تفاصيل جديدة لتحطم الطائرة الجزائرية.. "شهامة" و"معجزة"

أفاد شهود عيان أن حادث سقوط الطائرة الجزائرية كان سيكون فادحا على قرية مجاورة للحقل لولا أن الطيار الذي قضى في الحادث كان شجاعا حتى في لحظاته الأخيرة، عندما قاد الطائرة بعيدا عن المنازل، حسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية. ,وقالت وسائل إعلام جزائرية أن قائد الطائرة ذكر في أخر اتصال مع برج المراقبة قبل أن تتحطم الطائرة أنه سيحاول تغيير مسار سقوط الطائرة على الطريق السريع المحاذي للمطار العسكري ببوفاريك. وبحسب شهود عيان فإن الطائرة عرجت أثناء سقوطها نحو منطقة معزولة لتفادي وقوع كارثة مضاعفة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن قائد الطائرة المنكوبة هو دوسان إسماعيل، من مواليد سنة 1972 بالمسيلة، أب لثلاث بنات.