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الفاتيكان

شاهد: البابا فرانسيس يبارك سيارة فورمولا E

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شاهد: البابا فرانسيس يبارك سيارة فورمولا E

شاهد: البابا فرانسيس يبارك سيارة فورمولا E
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قام البابا فرانسيس بمباركة سيارة سباق فورمولا E تعمل بالطاقة الكهربائية بحضور مؤسس هذه البطولة والمدير التنفيذي أليخاندرو أجاج. السيارة ستشارك في سباق الفورمولا E الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما بداية من 14 أبريل/ نيسان 2018.