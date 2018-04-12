أعلن فندق ريتز باريس الشهير عن عرضه لحوالي 3500 قطعة أثرية تم جمعها بالفندق خلال قرن من الزمان للبيع بمزاد خلال الشهر الجاري.
فندق الريتز باريس يعرض تحفاً بقيمة 12 مليون يورو للبيع
فندق الريتز باريس يعرض تحفاً بقيمة 12 مليون يورو للبيع
وقررت إدارة الفندق بيع التحف وقطع الأثاث التذكارية بعد التجديدات التي طرأت عليه قبل إعادة افتتاحه عام 2016، حيث لم يعد الفندق يتسع لقطع الأثاث والتحف القديمة.
وتتضمن التحف المعروضة للبيع أثاث الغرفة الخاصة بمصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل، بالإضافة لأول حوض استحمام تم تركيبه بالفندق بناء على الاختيار الشخصي لسيزار ريتز، مؤسس سلسلة الفنادق الشهيرة.
واستضاف فندق الريتز بباريس العديد من مشاهير القرن العشرين كشانيل والروائي الأميركي إيرنست هيمينغواي وعائلة المليونير الأميركي جون دافيسن روكفيلر.
وسيعقد المزاد بدار آرتكوريال بباريس لمدة أربعة أيام بدءا من الـ 17 من نيسان/أبريل وحتى الـ 21 من نفس الشهر. ويقدر إجمالي سعر القطع التي ستعرض بالمزاد 12 مليون يورو.
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