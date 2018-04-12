ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي قوله الخميس إن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية خارج دمشق.
وزارة الدفاع الروسية: القوات الحكومية السورية تسيطر على دوما والغوطة الشرقية بالكامل
وزارة الدفاع الروسية: القوات الحكومية السورية تسيطر على دوما والغوطة الشرقية بالكامل
ونقلت عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا قوله "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية الخميس، وأشارت نقلا عن الوزارة قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة".