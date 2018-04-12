سكريبال: لندن تدعو لإجتماع منظمة حظر الأسلحة بعد ثبوت وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة سالزبري

طالبت بريطانيا الخميس منظمة حظر الأسلحة الكميائية بعقد إجتماع يوم 18 أبريل/نسيان من اجل النظر في الإجراءات التي ستتخذ تجاه روسيا بعد أن
أفاد ملخص لنتائج تجارب أجرتها المنظمة من وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة الهجوم على عميل روسي مزدوج سابق في انجلترا.
بأن أربعة مختبرات تابعة للمنظمة أكدت ما خلصت إليه السلطات البريطانية
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 12 مارس آذار إن سيرجي سكريبال وابنته يوليا تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك المخصص للأغراض العسكرية الذي طوره الاتحاد السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات.
من جهتها قالت يوليا ابنه الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال التي تعرضت معه للتسميم في بريطانيا الشهر الماضي، إنها لا ترغب في قبول عرض المساعدة الذي قدمته سفارة موسكو في لندن.
وقالت سكريبال في بيان أصدرته الشرطة البريطانية نيابة عنها مساء الأربعاء إن حالة والدها الصحية لا تزال خطيرة وإنها لا تزال تعاني آثار غاز الأعصاب "نوفيتشوك" المخصص للأغراض العسكرية الذي استخدم في الهجوم عليهما.
وقالت سكريبال "أقدر على التواصل مع الأصدقاء والأسرة وأُبلغت بأشخاص محددين داخل السفارة الروسية يمكنني التواصل معهم والذين عرضوا بكرم مساعدتي بكل وسيلة ممكنة".
وأضافت "لا أرغب حاليا في الاستفادة من خدماتهم لكن إذا غيرت رأيي أعلم كيف أتصل بهم".
وقالت السفارة الروسية في لندن إن لديها شكوكا كبيرة في أن البيان صادر حقا عن يوليا. وكانت السفارة طلبت مرارا أن يتاح لها التواصل مع يوليا سكريبال واتهمت السلطات البريطانية بخطفها.
وأدى الهجوم، الذي ألقت بريطانيا باللوم فيه على روسيا، إلى واحدة من أكبر الأزمات الدبلوماسية بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة. وتنفي موسكو أي دور في الهجوم الذي وقع في مدينة سالزبري بانجلترا.