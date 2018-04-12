سكريبال: لندن تدعو لإجتماع منظمة حظر الأسلحة بعد ثبوت وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة سالزبري

طالبت بريطانيا الخميس منظمة حظر الأسلحة الكميائية بعقد إجتماع يوم 18 أبريل/نسيان من اجل النظر في الإجراءات التي ستتخذ تجاه روسيا بعد أن

أفاد ملخص لنتائج تجارب أجرتها المنظمة من وجود آثار لغاز أعصاب في واقعة الهجوم على عميل روسي مزدوج سابق في انجلترا.