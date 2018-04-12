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ترامب: الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك

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ترامب: الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك

ترامب: الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الخميس إن ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا "قد تكون قريبة جدا وقد لا تكون كذلك".

وأضاف في تغريدته "لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على سوريا".

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