ترامب: الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم الخميس إن ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا "قد تكون قريبة جدا وقد لا تكون كذلك".
"لو أن الأميركيين قاموا بضرب الجيش السوري،فأعتقد أن النظام السوري سوف ينتقم عبر ضربه المدنيين،في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في سوريا.وسيكون الوضع مزريا بالنسبة للمدنين،ومن شان ذلك أن يجعل النزاع مستمرا،ولو أن الروس شعروا بالإنزعاج مما يحدث،فإنهم سيتدخلون في الأمر و يضربون بطائراته" جوست هلترمان باحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات -بروكسل
"في عام 1955 اجتمع وزراء خارجية الدول الست في ميسينا بإيطاليا حيث تم التفكير في ما الذي ينبغي أن تقوم به أوروبا،بشأن العمل ضمن اتفاق يسمى يوراتوم،والذي سيكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الذرية ويتم الأمر عبر إنتاج الطاقة أيضا لأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية في عموم أوروبا. وقال المجتمعون في ذلك الوقت،" صاموئيل فرفاري أستاذ في شؤون الطاقة،بجامعة بروكسل الحرة
"الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية ، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لابد منه وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها" ماريا غابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي
"فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة دعا إليها أحد اعضاء الحزب وهو رضوان أحروش، والسبب هو منطقي و لا داعي للجدال فيه، حيث تعاني بعض النساء من التحرش ، فهن يفضلن استقلال حافلات خاصة فيها فصل بين الجنسين." طلال مقري ،نائب رئيس حزب الإسلام و مسؤول التنسيق عن الحملة الانتخابية في والونيا
"الأحزاب الوهمية تحصل على المال دون أن تكون مسؤولة من الجهات المعنية عن كيفية إنفاقه.وأضاف أن حساباتهم غالباً ما تكون متضمنة معلومات مقتضبة للغاية، بشأن نطاق استخدام تلك المبالغ المخصصة ." ميكولوس ليجيتي من منظمة الشفافية الدولية في المجر في حديث ليورونيوز
"نعتقد أن المهم ضمان حل هذه المشكلة داخل الإطار القانوني باستخدام كامل قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" مضيفا لقد قدمنا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروعنا المشترك مع إيران والصين لبدء تحقيق روسي- بريطاني مشترك. ولكن ردا على ذلك رأينا موجات من الكذب ممزوجة بمشاعر مع" ألكسندر شولجين ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
"لو أن الأميركيين قاموا بضرب الجيش السوري،فأعتقد أن النظام السوري سوف ينتقم عبر ضربه المدنيين،في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في سوريا.وسيكون الوضع مزريا بالنسبة للمدنين،ومن شان ذلك أن يجعل النزاع مستمرا،ولو أن الروس شعروا بالإنزعاج مما يحدث،فإنهم سيتدخلون في الأمر و يضربون بطائراته" جوست هلترمان باحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات -بروكسل
"في عام 1955 اجتمع وزراء خارجية الدول الست في ميسينا بإيطاليا حيث تم التفكير في ما الذي ينبغي أن تقوم به أوروبا،بشأن العمل ضمن اتفاق يسمى يوراتوم،والذي سيكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الذرية ويتم الأمر عبر إنتاج الطاقة أيضا لأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية في عموم أوروبا. وقال المجتمعون في ذلك الوقت،" صاموئيل فرفاري أستاذ في شؤون الطاقة،بجامعة بروكسل الحرة
"الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية ، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لابد منه وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها" ماريا غابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي
"فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة دعا إليها أحد اعضاء الحزب وهو رضوان أحروش، والسبب هو منطقي و لا داعي للجدال فيه، حيث تعاني بعض النساء من التحرش ، فهن يفضلن استقلال حافلات خاصة فيها فصل بين الجنسين." طلال مقري ،نائب رئيس حزب الإسلام و مسؤول التنسيق عن الحملة الانتخابية في والونيا
"الأحزاب الوهمية تحصل على المال دون أن تكون مسؤولة من الجهات المعنية عن كيفية إنفاقه.وأضاف أن حساباتهم غالباً ما تكون متضمنة معلومات مقتضبة للغاية، بشأن نطاق استخدام تلك المبالغ المخصصة ." ميكولوس ليجيتي من منظمة الشفافية الدولية في المجر في حديث ليورونيوز
"نعتقد أن المهم ضمان حل هذه المشكلة داخل الإطار القانوني باستخدام كامل قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" مضيفا لقد قدمنا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروعنا المشترك مع إيران والصين لبدء تحقيق روسي- بريطاني مشترك. ولكن ردا على ذلك رأينا موجات من الكذب ممزوجة بمشاعر مع" ألكسندر شولجين ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ترامب: الهجوم على سوريا قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك