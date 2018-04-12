كشفت جريدة أخبار بيكين الصينية عن حالة فريدة من نوعها لميلاد طفل بشهر ديسمبر-كانون الأول الماضي على الرغم من وفاة والديه بحادث طريق عام 2013.
مولد طفل صيني بعد أربع سنوات من وفاة والديه
مولد طفل صيني بعد أربع سنوات من وفاة والديه
وقالت الصحيفة إن والدي الطفل كانا قد جمّدا بويضات مخصّبة أملاً في الإنجاب عبر التخصيب المختبري قبل أن يضع الحادث حداً لخططهما.
وخاض أجداد الطفل المستقبليين معركة قضائية من أجل الحصول على البويضات المحفوظة بدرجة حرارة 196 تحت الصفر.
وطبقاً للصحيفة، كان الإشكال القانوني الأكبر في مدى أحقية الأجداد المستقبليين في وراثة بويضات أبنائهم هو عدم وجود أي حادثة مماثلة سابقاً، مما زاد من حيرة المشفى الحافظ للبويضات المخصبة.
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وظهرت مشكلة أخرى للأجداد الذين حاولوا السعي وراء تحقيق حلم أبنائهم في الإنجاب عبر الاستعانة بأم بديلة حاضنة للبويضات، وهو ما يخالف للقانون الصيني.
واضطر الأجداد المستقبليين إلى السفر إلى لاوس بمساعدة وكالة للأمهات البديلات، حيث لا يمنع قانون لاوس الإنجاب عبر أمهات بديلات، كما تم نقل البويضات ببراد في سيارة بين البلدين بعد أن رفضت شركات الطيران نقلها.
وأنجبت الأم البديلة الطفل بالصين حتى يتمكن من الحصول على جنسية والديه الصينية. وفي غياب الوالدين، تعين على الأجداد الأربعة إجراء اختبارات الحمض النووي لإثبات نسل حفيدهم.