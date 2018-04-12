مصادر: خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط في مرحلتها الأخيرة

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب استكملت تقريبا خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي طال انتظارها لكنها ما زالت تواجه صعوبات في تحديد كيف ومتى يمكن طرحها.

وحسب "رويترز" فإن المسؤول في البيت الأبيض قد أقرّ بأن واشنطن تواجه مشكلة "انقطاع" الاتصالات مع الفلسطينيين بسبب اعتزامها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويبدو من المرجح أن تظل المبادرة، التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تطرح في وقت سابق هذا العام، معلقة حتى يستكمل مهندساها الرئيسيان -جاريد كوشنر زوج ابنه ترامب وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط- التفاصيل ويحددا الوقت المناسب للكشف عنها.

وقد يعتمد قرارهما على مجموعة من العقبات، ليس أقلها أن أحد طرفي الصراع المستمر منذ عقود، وهو الطرف الفلسطيني، يقول إنه فقد ثقته في إدارة ترامب كوسيط نزيه ويقاطع العملية منذ الإعلان عن نقل السفارة للقدس في ديسمبر كانون الأول الماضي.