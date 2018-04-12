ترامب يعلن اتخاذ قرارات قريبا بشأن سوريا وأدلة جديدة على وقوع الهجوم الكيماوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعقد اجتماعات بشأن الأزمة السورية يوم الخميس وتوقع اتخاذ قرارات قريبا فيما يخص الرد الأمريكي على هجوم كيماوي محتمل.

وقال "نعقد عددا من الاجتماعات اليوم.. سنرى ما سيحدث... الآن علينا اتخاذ بعض... القرارات. ولذلك ستتخذ قريبا جدا".

تأكيد وجود مواد كيماوية

قالت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الخميس إن مسؤولين أمريكيين حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في سوريا يوم السبت وإن الفحص أثبت وجود مواد كيماوية وبشكل أساسي الكلور وغاز أعصاب في بعض العينات.

البحث عن أدلة

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للكونغرس يوم الخميس إنه يعتقد أن هجوما كيماويا قد وقع في سوريا وإن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة وحذر من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.

ورفض ماتيس خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مناقشة الخطط العسكرية الأمريكية المتعلقة بسوريا.

وقال ماتيس في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "لم نتخذ بعد أي قرار لشن هجمات عسكرية في سوريا".

وأضاف "عندما أغادر من هنا سأذهب إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي بشأن ذلك وسنطرح خيارات عدة على الرئيس".

لكنه أقر بنقطتين أساسيتين تشكلان قلقا لواشنطن فيما تبحث اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد القوات الحكومية السورية وهما حماية المدنيين وتجنب التسبب في تصعيد عسكري "يخرج عن السيطرة".

وقال ماتيس "أعتقد أن هجوما كيماويا وقع ونحن نبحث عن دليل فعلي" مضيفا إنه يريد وصول مفتشين إلى سوريا "خلال الأسبوع على الأرجح".

وتابع قائلا "كلما مر يوم.. كما تعلمون هذا عنصر متطاير.. يصبح أمر التأكد منه أصعب وأصعب".

واتهم ماتيس روسيا بالتواطؤ في احتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية برغم اتفاق في 2013 يلزم سوريا بالتخلي عن تلك الترسانة توسطت فيه موسكو.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سعى لمعالجة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية بإبرام هذا الاتفاق الذي أدى لتجنب شن عمل عسكري أمريكي ضد سوريا.

وقال إن أوباما كان بذلك "يشرك الروس، الذين يتضح الآن أنهم متواطئون في احتفاظ (الرئيس السوري بشار) الأسد بتلك الأسلحة".

وأضاف "السبب الوحيد لبقاء الأسد في السلطة حتى الآن هو استخدام روسيا المؤسف لحق النقض في الأمم المتحدة وبسبب الجيشين الروسي والإيراني".

رد دمشق

قالت سوريا يوم الخميس إنها ستحمل الغرب مسؤولية أي تأخير في وصول مهمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هجوم كيماوي مزعوم.

ونقل التلفزيون السوري في نبأ عاجل عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن أطرافا غربية تسعى لتعطيل مهمة الفريق والتدخل في عمله.

المصدر: رويترز