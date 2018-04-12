ترامب يعلن موقفا جديدا بشأن الضربة العسكرية ضد نظام الأسد

"لو أن الأميركيين قاموا بضرب الجيش السوري،فأعتقد أن النظام السوري سوف ينتقم عبر ضربه المدنيين،في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في سوريا.وسيكون الوضع مزريا بالنسبة للمدنين،ومن شان ذلك أن يجعل النزاع مستمرا،ولو أن الروس شعروا بالإنزعاج مما يحدث،فإنهم سيتدخلون في الأمر و يضربون بطائراته"

جوست هلترمان باحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات -بروكسل