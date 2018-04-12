في تغريدة تنذر بتغيير جديدي في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شن تنفيذ عمل عسكري على سوريا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لم يحدد إذا ما كانت الضربة التي تحدث عنها وشيكة.
ترامب يعلن موقفا جديدا بشأن الضربة العسكرية ضد نظام الأسد
ترامب يعلن موقفا جديدا بشأن الضربة العسكرية ضد نظام الأسد
وهدد ترامب في وقت سابق بتنفيذ ضربات جوية على مواقع لقوات نظام بشار الأسد بسوريا، رداً على الهجوم الكيميائي الذي تتهم فيه الولايات المتحدة سوريا وروسيا بتنفيذه.
وقال ترامب على موقع تويتر: "لم أحدد أبداً موعداً للهجوم على سوريا. قد يكون وشيكاً أو لا يكون كذلك".
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ووصلت تهديدات ترامب لذروتها يوم الأربعاء بعد إعلان روسيا عن نيتها التصدي لأية هجمات تتعرض لها سوريا، فقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على روسيا الاستعداد للصواريخ الأميركية القادمة.
وزاد الموقف توتراً بتواتر تقارير بريطانية عن نية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مشاركة ترامب في عمل عسكري ضد سوريا دون انتظارها لموافقة البرلمان البريطاني.
وقامت عدة شركات طيران بإيقاف أو تغيير مسارات رحلاتها الجوية المارة فوق سوريا وبالمجال الجوي المحيط بها خوفاً من إطلاق صواريخ أميركية على المنطقة.