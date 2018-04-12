شاهد: في حدث غير مسبوق أول أسبوع للموضة في السعودية

تدفقت سعوديات وشقراوات من شرق أوروبا يرتدين أحدث صيحات الموضة على قاعات فندق ريتز كارلتون في الرياض إيذانا بانطلاق أول أسبوع للموضة في السعودية.
وأعربت العارضات وخبراء التجميل الذين أعدوا النسخة السعودية من أسبوع الموضة العربي عن اندهاشهم من تنظيم الحدث في المملكة المحافظة.
عارضة الأزياء أنيتا دميكروسكا قالت: "نحن متحمسون للغاية لأن هذا أول أسبوع للموضة في السعودية وهو ما يعني أننا نصنع التاريخ".
المملكة على الموضة
كان من المقرر تنظيم اسبوع الموضة الشهر الماضي، لكنه تأجل بسبب تأخر إصدار تأشيرات السفر. وتوافدت شخصيات في عالم الأزياء من إيطاليا وروسيا ولبنان على الرياض للاحتفاء بعمل المصممين المحليين والدوليين.
ليلى عيسى أبو زيد مديرة مجلس الموضة العربي في السعودية الذي ينظم الاسبوع قالت أنه من المتوقع مشاركة 1500 شخص بينهم 400 من خارج المملكة، وعبرت عن أملها في أن يجلب أسبوع الموضة عائدا للسعودية ويسلط الأضواء على المواهب المحلية.
وأضافت أنه عندما يذهب الناس إلى فرنسا لحضور أسبوع باريس للموضة فإن الفنادق تكون محجوزة بالكامل مشيرة إلى أنها ترغب في تحقيق هذا الزخم في السعودية مرتين سنويا. وذكرت أنها تريد خلق منصة تتيح للمصممين المحليين الانطلاق للعالمية.
ثورة نساء في المملكة
مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة كان حاضراً لعرض مجموعته، سعادة قال إنه فخور للغاية بالمشاركة في أول نسخة من أسبوع الموضة العربي في السعودية لأنها جزء مما أسماه ثورة النساء في المملكة.
وعبر عن أمله في أن يساهم جلب المواهب من أوروبا وعرض الأسماء التجارية العالمية على نفس الممشى إلى جانب الماركات العربية في تطوير إمكانيات مصممي الأزياء المحليين.
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مجلس الموضة العربي، ومقره دبي، يرغب في تقديم دورات تدريبية للموضة وفرص للمنح والزمالة في السعودية وتطوير منطقة للموضة في الرياض.
وخفت حدة القيود الاجتماعية الصارمة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إذ حد من سلطة شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجاز الحفلات الموسيقية العامة ورفع الحظر عن دور السينما وقيادة النساء للسيارات.
لكن لا تزال هناك قيود. فقد سمح منظمو أسبوع الموضة بدخول الرجال والكاميرات حفل الاستقبال يوم الثلاثاء. لكن لم يُسمح للرجال بحضور عروض الأزياء على الممشى كما كان التصوير في الخارج ممنوعا، حيث يتعين على النساء ارتداء العباءة السوداء الفضفاضة في الأماكن العامة بالمملكة لدواعي الحشمة.