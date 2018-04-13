أبلغ مايكل كوهين محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب محكمة لوس أنجيليس الجزئية يوم الخميس أنه ينوي طلب تعليق دعوى التشهير التي أقامتها ضده الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز ضده هو وترامب.
مساعي لوقف دعوى قضائية أقامتها ممثلة إباحية ضد ترامب ومحاميه
مساعي لوقف دعوى قضائية أقامتها ممثلة إباحية ضد ترامب ومحاميه
وسيطلب كوهين تعليق الدعوى على أساس أن تحقيقا جنائيا يجري حاليا يتداخل مع الحقائق في هذه القضية، في إشارة إلى أن شهادته قد يستخدمها الادعاء لبناء قضية جنائية ذات صلة ضده.
وقال محامي دانييلز إنه يعتقد أن كوهين سيرفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة إن فشل مسعاه.
وكوهين، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، محور جدل يحيط بتقديم مبلغ قدره 130 ألف دولار للممثلة الإباحية واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد. وزعمت الممثلة أنها مارست الجنس مرة مع ترامب في العام 2006 وتم تقديم هذا المبلغ لها قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لتتكتم الأمر. وتقول إن نفي كوهين حدوث هذا يجعلها تبدو كاذبة وهي تقاضيه الآن للتشهير بها..
وداهم مكتب التحقيقات الاتحادي مكتب كوهين ومنزله يوم الاثنين الماضي في إطار تحقيق في تلاعب مصرفي وضريبي محتمل واحتمال انتهاك قانون الانتخابات بتقديم مبلغ نقدي لدانيالز، وذلك وفق ما صرح به مصدر مطلع على سير التحقيق لرويترز.
إقرأ ايضاً:
سبعة أشياء لا تعرفها عن الممثلة الإباحية التي سببت صداعا لترامب
ممثلة إباحية تطلب استجواب ترامب بشأن مزاعم علاقة حميمة جمعتهما .. ومحكمة أمريكية ترفض
المصدر: رويترز