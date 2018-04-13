إصابات في غزة مع تجدد المواجهات في الأسبوع الثالث لمسيرة العودة الكبرى

أصيب ستة فلسطينيين يوم الجمعة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل عندما أطلقت قوات إسرائيلية النار على متظاهرين حرقوا إطارات سيارات وألقوا الحجارة قرب السياج الحدودي. وقال مسعفون فلسطينيون إن أحد المصابين في حالة خطيرة.

ويأتي هذا التطور خلال الجمعة الثالثة على التولي من موجة احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" التي تدخل أسبوعها الثالث والتي راح ضحيتها إلى الآن أكثر من ثلاثين فلسطينيا ومئات الجرحى.