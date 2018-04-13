الرئيس الفلبيني يعتذر عن وصفه ما يحدث في ميانمار بالابادة الجماعية

اعتذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم الجمعة لزعيمة ميانمار أونغ سان سو كي على قوله إن هناك إبادة جماعية تحدث في بلدها، وقال إن تصريحه سخرية من الغرب لعدم استقباله الروهينغا المسلمين.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إن قرابة 700 ألف من الروهينغا الذين يغلب عليهم المسلمون فروا من ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس آب بعد أن أدت هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على قوات الأمن لحملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

وكان دوتيرتي قال الأسبوع الماضي إن الفلبين مستعدة لتوفير ملاذ آمن للروهينغا الفارين مما وصفه بأنه "إبادة جماعية"، وهو تصريح قال المتحدث باسم حكومة ميانمار إنه يظهر أن دوتيرتي ليس لديه أي ضبط للنفس وأنه لا يعلم شيئا عن ميانمار.