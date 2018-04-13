بالفيديو: اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين احتلوا مطارا مهجورا

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع محتجين لليوم الخامس على التوالي يوم الجمعةK فيما تحولت عمليتهم لإجلاء الأفراد الذين احتلوا مطارا مهجورا إلى مواجهة عنيفة بدا أنها ستمتد لبعض الوقت.
وبعد دخول المنطقة فجر الاثنين لإزالة ملاجئ مؤقتة تؤوي نشطاء في مجال البيئة وفوضويين، تخوض الشرطة مناوشات مع الرافضين للمغادرة وتقول إن مئات من اليساريين المتطرفين وصلوا إلى المنطقة بنية العنف.
وقال مدير الشرطة المحلية إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تعرضت لطلقات خرطوش ووصفت الشرطة إحدى الهجمات على رجالها بأنه "كمين".
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واعتقل عدة أشخاص وأصيب عشرات. وقال المدعي في منطقة رين إن خمسة أشخاص رهن الاحتجاز.
ويمثل العنف المستمر في منطقة نوتردام دي لاند قرب مدينة نانت في غرب فرنسا تحديا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه أيضا احتجاجات واعتصامات طلابية فيما يسعى لإقرار إصلاحات في مجالي التعليم والاقتصاد.
وفي باريس استدعيت الشرطة لإجلاء 200 محتج احتلوا جزءا من جامعة السوربون خلال الليل.