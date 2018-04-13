أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن نية بلاده تمديد عمل نقاط التفتيش على الحدود مع النمسا لمدة ستة أشهر تبدأ من أيار-مايو القادم.
ألمانيا تجدد عمل نقاط المراقبة الحدودية مع النمسا
ألمانيا تجدد عمل نقاط المراقبة الحدودية مع النمسا
وأرجع زيهوفر قرار التمديد إلى "العجز في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحجم الهجرة غير الشرعية بالوقت الراهن".
واستعادت ألمانيا وعدة دول أوروبية باتفاقية الشينغن لحرية السفر المراقبات الحدودية بعد دخول أكثر من مليون لاجئ للأراضي الأوروبية بصيف العام 2015.
وقالت الداخلية الألمانية إنها اتخذت قرار تمديد المراقبة الحدودية بالتنسيق مع ستة دول أوروبية أخرى هي النمسا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج.
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وينتمي زيهوفر لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني الذي عارض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل فيما يتعلق بقبول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بألمانيا.
وتحظر اتفاقية الشينغن على الدول الأعضاء وضع نقاط تفتيش حدودية فيما بينها، إلا أن تدفق اللاجئين خلال السنوات الأخيرة دفع عدة دول أوروبية للسعي من أجل تغيير تلك القوانين.