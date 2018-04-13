ظهر تسجيل نقلته وكالة الأنباء السورية لإمام وخطيب المسجد الأموي في دمشق الشيخ مأمون رحمة وهو يقف في خطبة يوم الجمعة أمام المصلين ويتوعد بالصمود أمام ما أسماه التهديد الأمريكي، في ما بدا وكأنه خطاب حشد لرفع المعنويات تأهباُ لحرب قريبة في سوريا.
شاهد بالفيديو إمام المسجد الأموي: لا نخاف التهديد الأمريكي نحن أسود هذا الوطن
شاهد بالفيديو إمام المسجد الأموي: لا نخاف التهديد الأمريكي نحن أسود هذا الوطن
رحمة قال من منبره في المسجد الأموي في دمشق وهو يحمل العلم السوري "لن يخيفنا على الإطلاق أي تهديد أمريكي أو فرنسي أو بريطاني، لايحرك ذلك شيئا من أجسادنا ولا من كياننا، نحن على مر التاريخ أسود هذا الوطن".
ثم يضيف الشيخ "لم يكونوا يتوقعوا أن - هذا الوطن - أن هذا الجيش سيسحق الإرهابيين المجرمين سيسحق تلك الرايات التي صنعتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأدارتها ووجهتها الصهيونية العالمية".
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الشيخ مأمون رحمة يتولى منصب إمام الجامع الأموي في دمشق، والذي يعتبر من أهم المساجد في العالم، وادعى في عام 2012 أنه تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم ماسماه "الدولة الإسلامية" وقاموا بقطع أذنه وإصابته بطلقة في رقبته ولكنه نجا بأعجوبة. وظهر العام الماضي على شاشات الإعلام السوري يدعو السوريين إلى أداء فريضة الحج في دمشق، واستبدال الوقوف على جبل "عرفة" بالوقوف على جبل "قاسيون".