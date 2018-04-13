في إحدى المستودعات قرب مطار سياتل تاكوما في الولايات المتحدة، أحدثت مزرعة للديدان السميكة التي تتغذى على فضلات الطعام.
شاهد: مزارع الديدان تتهيأ لتلبية الطلب العالمي على البروتين
شاهد: مزارع الديدان تتهيأ لتلبية الطلب العالمي على البروتين
وفي أحواض بلاستيكية تتم تربية ديدان خنفساء المطرقة التي أصبحت منتوجا يشهد نموا ملحوظا، يوفر غذاء غنيا بالبروتينات، ويستعمل علفا للأسماك.
هذا القطاع على صغره جذب اهتمام شركات عملاقة مختصة في الأعلاف الحيوانية، وأضحى القطاع الجديد يستهدف تربية الأسماك في الأحواض المائية، حيث الطلب على البدائل البروتينية أصبح كبيرا جدا.
ويقول المختصون في هذا المجال إن النمو الديموغرافي ما انفك يزداد، وهو ما يعني حاجة أكبر لإنتاج ضعف كميات الغذاء التي يتم توفيرها اليوم، ولتحقيق ذلك يعد توفير أعلاف الحشرات لتربية الأسماك في الأحواض المائية إحدى الأدوات الجديدة، وذلك لأن المحيطات لم تعد تمثل موارد متجددة، ولهذا ستكون الحشرات بديلا مناسبا لغذاء الأسماك. ويمكن ليرقات الخنافس أن تنمو اعتمادا على قليل من الماء والياف لا تستعمل في تربية المواشي.
ولكن تعترض هذا القطاع الجديد عراقيل، مثل اعتبار محتوى المنتوج مقززا، وكذلك مسألة إقناع منظمي القطاع، أن ديدان الأرض لا تنقل سموما إلى المنتوج الغذائي.
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