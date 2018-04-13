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إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث إضرام النار بمسجد بالضفة الغربية

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الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث إضرام النار بمسجد بالضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث إضرام النار بمسجد بالضفة الغربية
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فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حادثة محاولة حرق مسجد في قرية عقربا بالضفة الغربية.

وقالت الشرطة إن الحادث الذي وقع يوم الجمعة يبدو، طبقا للتحقيقات الأولية، جنائيا وبدوافع قومية.

يوم الجمعة قبيل أداء المصلين للصلاة، كان باب المسجد محاطاً بألسنة اللهب، وشهد المصلون كتابات باللغة العبرية باللون الأحمر تحمل تهديدات واضحة. على جدران المسجد كتب الجناة "الثأر" و"الثمن" وهي عبارات تم استخدامها سابقا في سلسلة من الهجمات من قبل "المتطرفين الإسرائيليين" استفزازا للفلسطينيين.

وكانت المجموعات الإسرائيلية "المتطرفة" قامت بتخريب مساجد وكنائس وبعض القواعد العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية.

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