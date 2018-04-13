لافروف يتخوف من تكرار التجربة الليبية في سوريا ويحذر أوروبا من موجات هجرة جديدة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن "أصغر خطأ في الحسابات" في سوريا قد يؤدي إلى "موجات جديدة من المهاجرين"، وذلك عقب تهديدات أميركية بضرب مواقع سورية بعد تقارير باستخدام الغاز السام في مدينة دوما شمال دمشق.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الروسية خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في موسكو أن الأجواء المحيطة بسوريا "مقلقة للغاية"، نافيا صحة التقارير حول وقوع هجوم بالغاز السام الأسبوع الماضي على دوما عندما كانت تحت سيطرة أحد فصائل المعارضة.
واعتبر أن الهجوم الكيميائي مجرد "مسرحية" ساعد على تنفيذها بلد "كاره لروسيا".
التجرية الليبية
وعبر لافروف يوم الجمعة عن أمله ألا تتكرر أحداث ليبيا والعراق في الصراع السوري.
وقال في مؤتمر صحفي "نتمنى من الله ألا تحدث أي مغامرة في سوريا على غرار التجربة الليبية والعراقية".
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وكان البيت الأبيض قد قال في بيان الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لبحث الوضع في سوريا، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي".
وحذر ترامب في تغريدة صباح الأربعاء من أن الصواريخ "قادمة" ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية تُتهم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا بشنه على مدينة دوما.
ووافقت جماعة جيش الإسلام المعارِضة الأحد (8 أبريل نيسان) على الانسحاب من دوما بعد ساعات من هجوم مزعوم على المدينة يشتبه بأنه كيميائي وأنذر باحتمال رد الولايات المتحدة عليه بشن ضربات عسكرية. ووصفت الحكومة السورية وروسيا تقارير هذا الهجوم بأنها كاذبة.