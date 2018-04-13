لافروف يعتبر أن الأجواء المحيطة بسوريا مقلقة للغاية ويحذر من أن "أصغر خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين.

"" أهكذا نقوم بتطوير هيئة دفاع ؟ حيث إنه بهذا الإجراء لا يمكن أن نعتمد على جيش،فمن غير الممكن إذن أبدا أن تتوجه إلى منطقة حرب،برجال يحنون إلى أمهاتهم. "اعتدنا أن نفترش الأرض الباردة حين نخلد إلى النوم، تحت غطاء قماشي، يتسرب منه الماء.أردنا خدمة بلدنا. إذا ما سمحت للمجندين بالعودة إلى منازلهم خلال الأسبوع ، فسوف يطلب أفراد الجيش قريبًا منزلًا متنقلًا إذ" داني لامز مظلي سابق
"وضعت داخل عربة قطار، كنت في الحادية عشرة من عمري ولم أكن أدري أن حكما بالإعدام كان قد صدر بحقي،وأن القطار سيأخذني صوب الإعدام ولكن حدثت معجرة، وقفزت من القطار ولذت بالفرار،ساعدني أناس رائعون في رحلة فراري تلك،كل هذا حدث بسبب أن والدي كانا يهوديين." سيمون غرونوسكي ناج من المحرقة النازية
"لو أن الأميركيين قاموا بضرب الجيش السوري،فأعتقد أن النظام السوري سوف ينتقم عبر ضربه المدنيين،في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في سوريا.وسيكون الوضع مزريا بالنسبة للمدنين،ومن شان ذلك أن يجعل النزاع مستمرا،ولو أن الروس شعروا بالإنزعاج مما يحدث،فإنهم سيتدخلون في الأمر و يضربون بطائراته" جوست هلترمان باحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات -بروكسل
"في عام 1955 اجتمع وزراء خارجية الدول الست في ميسينا بإيطاليا حيث تم التفكير في ما الذي ينبغي أن تقوم به أوروبا،بشأن العمل ضمن اتفاق يسمى يوراتوم،والذي سيكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الذرية ويتم الأمر عبر إنتاج الطاقة أيضا لأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية في عموم أوروبا. وقال المجتمعون في ذلك الوقت،" صاموئيل فرفاري أستاذ في شؤون الطاقة،بجامعة بروكسل الحرة
"الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية ، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لابد منه وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها" ماريا غابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي
"" أهكذا نقوم بتطوير هيئة دفاع ؟ حيث إنه بهذا الإجراء لا يمكن أن نعتمد على جيش،فمن غير الممكن إذن أبدا أن تتوجه إلى منطقة حرب،برجال يحنون إلى أمهاتهم. "اعتدنا أن نفترش الأرض الباردة حين نخلد إلى النوم، تحت غطاء قماشي، يتسرب منه الماء.أردنا خدمة بلدنا. إذا ما سمحت للمجندين بالعودة إلى منازلهم خلال الأسبوع ، فسوف يطلب أفراد الجيش قريبًا منزلًا متنقلًا إذ" داني لامز مظلي سابق
"وضعت داخل عربة قطار، كنت في الحادية عشرة من عمري ولم أكن أدري أن حكما بالإعدام كان قد صدر بحقي،وأن القطار سيأخذني صوب الإعدام ولكن حدثت معجرة، وقفزت من القطار ولذت بالفرار،ساعدني أناس رائعون في رحلة فراري تلك،كل هذا حدث بسبب أن والدي كانا يهوديين." سيمون غرونوسكي ناج من المحرقة النازية
"لو أن الأميركيين قاموا بضرب الجيش السوري،فأعتقد أن النظام السوري سوف ينتقم عبر ضربه المدنيين،في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في سوريا.وسيكون الوضع مزريا بالنسبة للمدنين،ومن شان ذلك أن يجعل النزاع مستمرا،ولو أن الروس شعروا بالإنزعاج مما يحدث،فإنهم سيتدخلون في الأمر و يضربون بطائراته" جوست هلترمان باحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات -بروكسل
"في عام 1955 اجتمع وزراء خارجية الدول الست في ميسينا بإيطاليا حيث تم التفكير في ما الذي ينبغي أن تقوم به أوروبا،بشأن العمل ضمن اتفاق يسمى يوراتوم،والذي سيكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة الذرية ويتم الأمر عبر إنتاج الطاقة أيضا لأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية في عموم أوروبا. وقال المجتمعون في ذلك الوقت،" صاموئيل فرفاري أستاذ في شؤون الطاقة،بجامعة بروكسل الحرة
"الحاجة ماسة إلى قانون يحمي البيانات الشخصية ، ويتم ذلك من خلال لائحة تكون فيها موافقة المستخدمين شرطا لابد منه وهذا يعني أن كل مستخدم لديه الحق في معرفة كيفية استخدام بياناته ويقرر هو فقط مدى إمكانية استخدامها" ماريا غابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد الرقمي
لافروف يعتبر أن الأجواء المحيطة بسوريا مقلقة للغاية ويحذر من أن "أصغر خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين.