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لافروف يعتبر أن الأجواء المحيطة بسوريا مقلقة للغاية ويحذر من أن "أصغر خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين.

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لافروف يعتبر أن الأجواء المحيطة بسوريا مقلقة للغاية ويحذر من أن "أصغر خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين.

لافروف يعتبر أن الأجواء المحيطة بسوريا مقلقة للغاية ويحذر من أن "أصغر خطأ في الحسابات" قد يؤدي إلى موجات جديدة من المهاجرين.
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