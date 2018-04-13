الدمشقيون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بالرغم من تهديدات ترامب

اكتظت شوارع العاصمة السورية دمشق بالمارة والسكان وذلك على الرغم من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا في أعقاب الهجوم الكيميائي على مدينة دوما.
وقال أحد سكان دمشق يدعى أحمد عبد الرحمن لوكالة رويترز: "نحن لا نهتم بالولايات المتحدة أو بالضربة العسكرية الأميركية، ولا نهتم حتى بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".
وازدحم ميدان الحجاز بدمشق بالسيارات كعادته بنهاية كل أسبوع دون ظهور أية علامات على بقاء الدمشقيين بمنازلهم خوفا من الضربة المحتملة.
وقالت رفح العقدة، وهي طالبة دمشقية، لرويترز: "كما ترون، معظم الناس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي. لقد عدنا للتو من الجامعة والناس يخرجون للتبضع أو قضاء حاجاتهم اليومية".
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مشاورات أمريكية بشان الرد على الهجوم الكيميائي بسوريا
وهدد ترامب بتوجيه صواريخ أميركية ضد سوريا رداً على الهجوم الكيميائي الذي وقع بمدينة دوما السبت الماضي. ويتهم ترامب نظام بشار الأسد وحليفته روسيا بتنفيذ الهجوم.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لديها دلائل باستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، كما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن نيتها مشاركة الولايات المتحدة حال قررت شن عملية عسكرية بسوريا.
وقالت روسيا وسوريا وحليفتهما إيران إن التقارير التي تتحدث عن هجوم دوما لفقتها المعارضة وعمال إغاثة واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لاتخاذ الهجوم ذريعة لمهاجمة الحكومة السورية.
المصدر: رويترز