باستعادته صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، يعود الإسباني رفائيل نادال إلى الملاعب من بوابة مونتي كارلو المرموقة.
نادال يعود إلى المنافسة من بوابة مونتي كارلو المرموقة
نادال يعود إلى المنافسة من بوابة مونتي كارلو المرموقة
المصنف الأول عالميا يدخل البطولة التي تنطلق الأحد للدفاع عن لقبه.
حدث الكرة الصفراء الهام يجري على الملاعب الواقعة ما بين الجبال وخليج روك برون. البطولة تجمع بين المنافسة وجمال الطبيعة.
في هذا الديكور سيحاول المصنف الأول تحقيق الفوز الحادي عشر في تاريخه ما سيجعله أول لاعب يبلغ هذا الإنجاز.
المهمة ستكون صعبة لنادال بحضور النمساوي دومينيك تيم الذي يسعي إلى خطف اللقب من ملك الملاعب الترابية.
المصنف الخامس عالميا كان الوحيد الذي هزم نادال على ملاعبه المفضلة العام الماضي.
البطولة الراقية ستشهد مشاركة ألمع نجوم اللعبة، كالصربي نوفاك ديكوفيتش المتوج باللقب مرتين والذي عاد إلى المنافسة بعد عملية جراحية خضع لها الشهر الماضي على مستوى الكوع.
من بين الأسماء المشاركة في هذه البطولة في موناكو المتوج بلقب بطولة ميامي المفتوحة ألكسندر زفيريف الذي يطمح لإستكمال إنجازه الأمريكي، وكذلك غريغور ديمتروف الذي يأمل في ان يستدرك بدايته السيئة هذا الموسم