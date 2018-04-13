ذكرت قنوات تلفزيونية أن المحكمة العليا في باكستان قضت يوم الجمعة بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة.
حرمان نواز شريف من شُغل مناصب رسمية مدى الحياة في باكستان
حرمان نواز شريف من شُغل مناصب رسمية مدى الحياة في باكستان
واستقال شريف البالغ من العمر 67 عاما في يوليو/ تموز بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي المخضرم لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف الحاكم.
وأزال قرار المحكمة اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة.
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وتعود الاتهامات التي وجهت إلى نواز شريف إلى تسريبات "أوراق بنما" التي كشفت في العام الماضي عن الثروة الكبيرة التي تملكها العائلة في لندن.
وكان شريف قد أقيل من ولايته الأولى في العام 1993 بتهمة فساد أيضا. وفي العام 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري.
وسمح له بمغادرة البلاد للعيش في المنفى على إثر الانقلاب، ثم عاد في العام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في العام 2013.
ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني ولايته منذ استقلال البلاد في العام 1947.