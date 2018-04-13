فنانة فرنسية تقدم حلا لمواجهة ظاهرة "كراهية الإسلام"

اسمها هو ماري شيرين ينر، 24 عاماً، تعيش في باريس، وفي حديثها مع يورونيوز، تقول إنها اتخذت من الرسوم الكاريكاتورية مادة لمكافحة ما اعتبرته تفشياً لظاهرة "الإسلاموفوبيا" في فرنسا.

Director & illustrator Marie-Shirine Yener (Credit Maeril)

وتضيف ماري قائلة: "أشعر بالعجز التام لرؤية مثل هذه الكراهية في المجتمع وغياب الحماية التي من المفترض أن توفرها السلطات".