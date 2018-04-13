سيحظى بطل ألمانيا بايرن ميونخ بفرصة الثأر من حامل اللقب ريال مدريد خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
مواجهة "ثأرية" بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري الأبطال
مواجهة "ثأرية" بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري الأبطال
وأسفرت القرعة التي جرت بسويسرا اليوم الجمعة عن صدام بين النجم المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح بناديه السابق إي إس روما الإيطالي بنصف النهائي الآخر للبطولة.
وأقصى ريال مدريد بايرن ميونخ من الدور الثمن النهائي الموسم الماضي بعدما هزمه بنتيجة 6-3 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب في لقاء شهد الكثير من الاعتراضات الألمانية على قرارات التحكيم.
وتقابل الفريقان العملاقان بنصف نهائي بطولة موسم 2013-2014 وهو اللقاء الذي انتهى أيضاً بتأهل بطل إسبانيا بعد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 5-0 بمجموع اللقاءين.
عودة صلاح
أما روما الإيطالي الذي حقق كبرى مفاجآت البطولة بعودته من خسارة 3-1 في مباراو الإياب للفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على برشلونة بإياب الدور ثمن النهائي، فسيقابل ليفربول الإنجليزي المنتعش بفوزه الواثق على متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.
ويقضي ليفربول موسماً قارياً استثنائياً بقيادة صلاح وفرسان الهجوم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانى، حيث استطاع الفريق الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم منذ بداية دوري الأبطال.
وسجل الهجوم الضارب للفريق الإنجليزي 33 هدفاً في 10 مباريات حتى الآن.
الدوري الأوروبي
من ناحية أخرى، أسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن نهائي مبكر بين أتليتكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، بينما سيلاقي سالزبورغ النمساوي مارسيليا الفرنسي.
وتلعب لقاءات الإياب للدور نصف النهائي ببطولة دوري الأبطال أيام 24 و25 أبريل-نيسان بينما تقام مباريات الإياب يومي الأول والثاني من مايو-أيار.
وتقام مباريات الإياب لنصف نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 أبريل-نيسان على أن تقام لقاءات العودة يوم الثالث من مايو-أيار.