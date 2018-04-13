رومانيا "تحسد" مواطنيها المسجونين في سويسرا وتطالب باستعادتهم

طالب وزير العدل الروماني تودوريل تودر بإعادة مواطنيه المسجونين في سويسرا من الذين يقيمون فيها بصفة غير شرعية، من أجل إكمال مدة محكوميتهم في سجون بلاده.
وأعرب الوزير تورادير عن قناعته بأن السجون الرومانية هي أكثر حزماً وصرامة من السجون السويسرية، وقال: "أعيدوا هؤلاء الناس إلينا، وبعدها لن يتحدثوا عن فترة استجمام أمضوها في السجن".
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ترحيب سويسري بالاقتراح الروماني
ومن ناحيتها، أعربت الحكومة السويسرية عن ترحيبها باقتراح الوزير الروماني، وقال المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة الفيدرالية: "هناك بالفعل إمكانية لنقل السجناء الرومانيين إلى السجون (في رومانيا)".
وفقا لإحصائيات الجريمة في الشرطة السويسرية، فإن غالبية المجرمين في البلاد هم من الرومانيين المقيمين بصورة غير شرعية.
"العفو الدولية" ليست سعيدة
إلى ذلك، لم تخف منظمة العفو الدولية امتعاضها من موضوع ترحيل السجناء الرومانيين إلى بلادهم، وقال فرع المنظمة في سويسرا: "إن ظروف الاحتجاز (في رومانيا) لا تلبي المعايير الدولية".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصفت في نيسان/أبريل العام الماضي، السجون الرومانية بأنها مكتظة، واعتبرت أنها "غير إنسانية ومهينة"، وطالبت بتحسين السجون وظروف الاحتجاز.
وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية في سويسرا لـ يورونيوز: "لا يمكننا أن نقول ما إذا كان الوضع في السجون قد تحسن منذ صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
ورداً على تصريحات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكد وزير العدل الروماني أن السجون التي سيتم نقل السجناء إليها ستكون منسجمة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.