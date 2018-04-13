محكمة روسية تقضي بحجب تطبيق تلغرام في روسيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن محكمة قضت يوم الجمعة بضرورة حجب تطبيق تلغرام للرسائل داخل روسيا.
وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا قالت الأسبوع الماضي إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.
وتليغرام تطبيق محادثة صوتية وتراسل فوري روسي المنشأ يقوم بتشفير الرسائل العامة بين المستخدم ومزود خدمة الشبكة أما الرسائل الخاصة والمكالمات الصوتية فيقوم بتشفيرها بطريقة مباشرة بين المستخدمين دون تسجيلها في مزودات الخدمة مما يجعل التنصت عليها من قبل طرف ثالث أمر شبه مستحيل.
وقد سبق لجهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه طلب من شركة تلغرام تزويده بمفاتيح فك شيفرة الرسائل للاطلاع على محتوياتها في إطار مهامه بما في ذلك الحماية من الهجمات الإرهابية. وجاء الرد من شركة تلغرام بالرفض متذرعة باحترام خصوصية المشتركين من جهة، ويتعذر القيام بالعملية فنياً من جهة أخرى، حيث ادعت أنه يستحيل حتى على مزودات الخدمة الخاصة بها فك تشفير الرسائل الخاصة بين المستخدمين.
ويعتمد قسم كبير من خدمة تلغرام، وخاصة التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية، على برمجيات مفتوحة المصدر تقوم الشركة بنشرها بشكل دوري على الانترنت بحيث تمكن المستخدمين والمبرمجين والهواة من الاطلاع على طريقة عملها وحتى تطويرها إذا لزم الأمر. مما يعطي هذا النوع من البرمجيات درجة عالية من الأمان والسرية بسبب القدرة الكبيرة على إيجاد أي ثغرات أمنية فيها وتعديلها من قبل جميع المهتمين.