ترجمة: مها فريد/ تحرير: رشيد سعيد قرني
منذ حوالي 3 سنوات، يقوم التحالف الدولي بقيادة السعودية ومساعدة الولايات المتحدة وبدعم من دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا بقصف اليمن.
رسومات بيانية للحديث عن الحرب المنسية في اليمن
منذ حوالي 3 سنوات، يقوم التحالف الدولي بقيادة السعودية ومساعدة الولايات المتحدة وبدعم من دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا بقصف اليمن.
الأمم المتحدة التي تقف عاجزة أمام هذا النزاع تصف ما يجري في اليمن بـ "أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
إعلاميا، نادرا ما تحظى هذه الحرب "المنسية" باهتمام وسائل الإعلام في أوروبا والولايات المتحدة ولأجل هذا يقوم الفنان أحمد جحاف مصمّم الرسوم البيانية الذي يعيش في صنعاء مع عائلته بإستخدام هذا الفن البصري لخلق وعي دولي حول هذه الحرب الدولية على بلده.
أحمد جحاف، فنان: من الصعب تفسير الحياة في صنعاء، المواطن اليمني يعيش بدون كهرباء وبدون مياه ولا توجد مطارات أو موانئ بحرية. الغذاء إما غير متوفر أو مكلف للغاية"
أحمد جحاف، فنان: لم أستطع الوقوف مكتوف اليدي أمام ما يحدث في وطني. الصورة مؤلمة أحيانًا وأحيانًا يرفض الناس مشاهدتها ، لذلك اخترت الكاريكاتير والفنون والرسومات لنقل رسائل بسيطة وشاملة.
أحمد جحاف، فنان: في البداية ، كنت أعاني من هذه المشكلة في استخدام الرموز لتمثيل بعض البلدان، ولم أكن أحاول أبدًا إهانة أي رمز لأي دولة. على سبيل المثال، استخدمت "السيف" للتعبير عن السعودية.
أحمد جحاف، فنان: في أوروبا هناك الكثير من التشجيع من الناشطين الأوروبيين ومن وسائل الإعلام المختلفة. أريد أن أشكرهم جميعًا.
أحمد جحاف: شكراً جزيلاً لك.
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