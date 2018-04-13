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العالم

أسبوع العالم بالصور

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أسبوع العالم بالصور

أسبوع العالم بالصور
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في نهاية كل أسبوع نختار لكم في قاعة تحرير يورونيوز صور الأحداث التي ميزت الأسبوع من مختلف أنحاء العالم