مشاورات أمريكية بشان الرد على الهجوم الكيميائي بسوريا

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاونيه للأمن القومي يوم الخميس لبحث الخيارات المتاحة بشأن سوريا إبان تهديده بتنفيذ عمل عسكري رداً على ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي بمدينة دوما السورية يوم السبت الماضي.

وتزايدت المخاوف من مواجهة بين روسيا والغرب منذ أن قال ترامب يوم الأربعاء إن الصواريخ "قادمة" ردا على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في السابع من أبريل نيسان وانتقد موسكو لدعمها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح الخميس: "لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا جدا وقد لا يكون كذلك".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي بشأن الوضع في سوريا الخميس "ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".

وأضاف في بيان: "نواصل تقييم المعلومات ونتحدث مع الشركاء والحلفاء".

ولا يعني هذا بالضرورة أن حماس ترامب لفكرة العمل العسكري بدأ يهدأ خاصة في ظل المخاطر الكبيرة في سوريا. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن ما زالت تقيم المعلومات وتنسق مع الحلفاء.

غموض حول موعد الضربة الأمريكية على سوريا وسفن روسية تغادر طرطوس

مشاورات أميركية – بريطانية - فرنسية

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس وإن الزعيمين تحدثا عن "الحاجة إلى رد مشترك على استخدام سوريا للأسحة الكيماوية".

وقال مكتب ماي إنهما اتفقا على ضرورة ردع حكومة الأسد عن شن المزيد من الهجمات من هذا النوع.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا لديها أدلة على أن الحكومة السورية نفذت الهجوم قرب دمشق الذي قالت جماعات إغاثة إنه أسفر عن مقتل العشرات وستتخذ القرار بشأن الرد على ذلك فور الانتهاء من جمع كل المعلومات الضرورية.

وقال ماكرون: "لدينا دليل على أن الأسبوع الماضي (يوم السبت)... شهد استخدام أسلحة كيماوية، على الأقل الكلور، وأن نظام (الرئيس) بشار الأسد هو الذي استخدمها" دون أن يقدم تفاصيل عن الأدلة.

في غضون ذلك قال مسؤولان أمريكيان على معرفة بفحص عينات من دوما وما ظهر على الضحايا من أعراض إن الدلائل الأولية التي تشير إلى أن مزيجا من غاز الكلور المعد لاستخدامه كسلاح وغاز السارين استخدم في الهجوم تبدو صحيحة. لكن المسؤولين أضافا أن وكالات المخابرات الأمريكية لم تنته من تقييمها أو تتوصل إلى نتيجة نهائية.

وقالت روسيا إنها نشرت قوات من الشرطة العسكرية في دوما يوم الخميس بعد أن سيطرت قوات الحكومة السورية على المدينة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة".

وظهرت مؤشرات على مسعى عالمي للحيلولة دون مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب. وقال الكرملين إن قناة اتصال أقيمت مع الولايات المتحدة لتجنب حدوث تصادم عرضي بين قوات البلدين فوق سوريا لا تزال مستخدمة.

ميركل تعلن موقفها بشأن المشاركة في العملية العسكرية ضد النظام السوري

مخاوف من الحرب

وظهرت مؤشرات على مسعى عالمي للحيلولة دون مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب. وقال الكرملين إن قناة اتصال أقيمت مع الولايات المتحدة لتجنب حدوث تصادم عرضي بين قوات البلدين فوق سوريا لا تزال مستخدمة

حث فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وحلفاءها يوم الخميس على الامتناع عن القيام بعمل عسكري في سوريا وقال إنه "لا يستطيع استبعاد" حرب بين واشنطن وموسكو.

وأضاف للصحفيين: "الأولوية القصوى هي تجنب خطر الحرب... آمل ألا تكون هناك نقطة لا عودة".

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا من الخبراء لتقصي الحقائق تابعا للمنظمة في طريقه إلى سوريا وسيبدأ العمل هناك يوم السبت.

ولم يتضح إن كان ترامب وحلفاء الولايات المتحدة سينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ قرار بشأن ضربة محتملة.

وفي واشنطن قال وزير الدفاع جيمس ماتيس للكونجرس إنه يعتقد أن هجوما كيماويا قد وقع في سوريا لكنه أضاف لاحقا أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي قرار بشن عملية عسكرية في سوريا. كما أوضح أنه يدرس سبلا لتجنب تسبب الضربات في إثارة صراع أوسع.

وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "لا أريد الحديث عن هجوم محدد لم يتقرر حتى الآن... سيكون هذا استباقا للقرار".

وقالت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الخميس إن مسؤولين أمريكيين حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في سوريا يوم السبت وإن الفحص أثبت وجود مواد كيماوية وبشكل أساسي الكلور وغاز أعصاب في بعض العينات.

إيقاف وتغيير مسارات رحلات جوية خوفاً من ضربات محتملة على سوريا

استعدادات روسية

وتشير تقديرات إلى أن موسكو تنشر عشرات الطائرات في قاعدة حميميم الجوية في سوريا بينها مقاتلات وقاذفات، فضلا عما يتراوح بين 10 و15 سفينة حربية وسفينة دعم في البحر المتوسط.

وتملك القوات السورية والروسية صواريخ أرض جو محمولة على شاحنات فضلا عن أنظمة مدفعية مضادة للطائرات.

وقالت روسيا وسوريا وحليفتهما إيران إن التقارير التي تتحدث عن هجوم دوما لفقتها المعارضة وعمال إغاثة واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لاتخاذ الهجوم ذريعة لمهاجمة الحكومة السورية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مشرع روسي قوله يوم الخميس إن سفنا روسية غادرت قاعدة طرطوس البحرية في سوريا.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، قوله إن السفن غادرت القاعدة المطلة على البحر المتوسط حرصا على سلامتها، مضيفا أن هذا "إجراء عادي" عند وجود تهديدات بشن هجوم.

وأي ضربة أمريكية ستشارك فيها البحرية على الأرجح، نظرا للخطر الذي تمثله أنظمة الدفاع الجوي الروسية والسورية على الطائرات.

إقرأ أيضاً:

صحيفة: أوامر لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادا لتوجيه ضربة للنظام السوري

بعد تغريدة ترامب .. سوريا تخلي مطاراتها وقواعدها وروسيا تحذر من التداعيات

المصدر: رويترز