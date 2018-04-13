قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قد تنضم إلى الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي إذا توفرت لها شروط أفضل من تلك التي وافق عليها سلفه الرئيس باراك أوباما.
ترامب يسعى للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي
ترامب يسعى للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي
وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بقرار من ترامب فور توليه الرئاسة في العام 2016، إلا أنه كلف مسؤوليه بفحص إمكانية الانضمام لها الآن إثر الخلاف التجاري الأميركي-الصيني إثر رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "سوف ننضم إلى الاتفاقية فقط إذا ما حصلنا على صفقة أفضل من تلك التي حصل عليها الرئيس أوباما".
وكان ترامب قد وصف الاتفاقية بالكارثية أثناء حملته الانتخابية واعتبرها "اغتصاباً للولايات المتحدة".
وقالت ليندسي والترز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الخميس إن ترامب "لطالما قال إنه منفتح على صفقة أفضل" من أجل الانضمام للاتفاقية.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في التاسع من آذار-مارس الماضي بمشاركة 11 دولة تتزعمهم أستراليا وكندا واليابان والمكسيك.
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