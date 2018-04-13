نقلت وكالة رويترز عن صحيفة ميريت التركية قولها إن الادعاء التركي أمر باعتقال 70 ضابطاً بالجيش التركي للاشتباه بصلاتهم برجل الدين فتح الله غولن والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان في العام 2016.
أمر باعتقال 70 ضابطاً تركياً للاشتباه بصلتهم بجماعة غولن
أمر باعتقال 70 ضابطاً تركياً للاشتباه بصلتهم بجماعة غولن
وذكرت الصحيفة أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 إقليما في إطار تحقيق يجريه الادعاء في إقليم قونية بوسط تركيا.
وأضافت أن أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات جنود احتجزوا من قبل بسبب صلاتهم بغولن.
والشهر الماضي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وطردت نفس العدد تقريبا من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن بتدبيرها. وينفي غولن أي دور له في الأمر.
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المصدر: رويترز