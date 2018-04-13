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البحرية الأمريكية تستعرض قوتها ب355 سفينة

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البحرية الأمريكية تستعرض قوتها ب355 سفينة

البحرية الأمريكية تستعرض قوتها ب355 سفينة
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نقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قوله أمام لجنة بالكونجرس إن البحرية الأمريكية يمكنها الوصول بقوة أسطولها إلى عدد 355 سفينة في حلول عام 2030، وذلك أقل بعشر سنوات مما كان يعتقد فيما سبق، بفضل زيادة ميزانية ووتيرة بناء السفن وكذلك مد خدمة بعض السفن في الأسطول الحالي.

وقال جيمس جيرتس مساعد وزير البحرية لشؤون الأبحاث والتطوير والاستحواذ أمام لجنة القوات المسلحة الفرعية بمجلس النواب إن أحد الأهداف المهمة للرئيس دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية، وهو زيادة حجم الأسطول الأمريكي، قد يتحقق في ثلاثينات القرن الحالي بدلا من الخمسينات.

وأضاف أن تنفيذ خطة أكثر نشاطا لبناء السفن إلى جانب إطالة مدة خدمة المدمرات فئة دي.دي.جي-51، وتوظيف هذه الإطالة في صالح خدمة سفن أخرى من شأنه تسريع الوصول "لهدف انتاج 355 سفينة في ثلاثينيات القرن بدلا من الخمسينات".

وقال جيرتس إن ميزانية عام 2018 قامت بتمويل 14 سفينة، وهذا يزيد بواقع خمس سفن عن الخطط السابقة. وتعلن البحرية الأمريكية عن وجود 282 سفينة في الخدمة حتى يوم الخميس.

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الوكالات • رويترز