احذري من استخدام تطبيقات الخصوبة

بعض النساء اللواتي ينشدن الحمل أو اللاتي يسعين إلى تنظيم النسل يعتمدن على تطبيقات في الانترنت يتعقبن من خلالها موعد دورات الطمث وفترات الإباضة وفرص الحمل، غير أنهم بذلك يصبحن معرّضات لخطر انتقال بياناتهن لآخرين، وفق ما ذكر مركز بحثي برازيلي متخصص بحقوق الملكية الفكرية.

ومن خلال استخدام النساء لتطبيقات الصحة الإنجابية ومراقبة الدورة الشهرية فإنّهن يكنّ معرّضات، بدرجات متفاوتة، لخطر وصول معلوماتهن الشخصية إلى آخرين، وذلك وفق ما توصلت إليه مؤسسة " Coding Rights المعنية في حقوق الملكية الفكرية في النظم الرقمية العالمية.