شاهد: الأسبوع في فيديو

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روسيا
تدريبات عسكرية للمظلين بثت صورها وزارة الدفاع الروسية يهبطون فيها من ارتفاع حوالي الفي متر من طائرة مروحية.
تايلاند
فيلة ترش المارة بالمياه في مهرجان سونغكران في أيوتايا العاصمة التايلاندية القديمة، بمناسبة الاحتفال ببداية السنة الجديدة لدى البوذيين، ويتواصل على مدى أربعة أيام.
وفي تايلاند أيضاً يخرج الناس كبارا وصغارا إلى شوارع العاصمة بانكوك، ليتبادلوا في أجواء من المرح رش بعضهم البعض بالمياه. وشارك في هذه الاحتفالات ليس الأهالي فقط، بل السياح أيضا.
أستراليا
زار أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة تشارلز مركزًا للفن الأصلي في الإقليم الشمالي الأسترالي في آخر محطة من زيارته للبلاد، وتحدث الأمير مع فنانين وقادة من السكان الأصليين في مركز الفن باكو لانغاي موبكا وشارك في احتفاليات تقليدية حضرها حوالي 400 شخص.
بريطانيا
تحدي "حمل الزوجات" يدفع البريطانيين إلى الانزلاق والوقوع وهم يركضون لمسافة 380 متراً حاملين زوجاتهم في دوركنغ جنوب شرق بريطانيا.
الولايات المتحدة
الشرطة تعترض فتاة نصف عارية من مجموعة فيمين كتبت على جسدها "حياة المرأة مهمة" ركضت باتجاه بيل كوسبي أثناء دخوله إلى محكمة فيلادلفيا لبدء إعادة محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.