احتفل سكان مدينة يانغون في ميانمار الجمعة الموافق للثالث عشر من أبريل بحلول السنة الجديدة البورمية. وجرت العادة بالاحتفال بالعام الجديد عن طريق مهرجان المياه في جميع مدن البلاد.
شاهد: مهرجان المياه في ميانمار للاحتفال بالعام الجديد
شاهد: مهرجان المياه في ميانمار للاحتفال بالعام الجديد
فاستعد السكان متسلحين بمدافع المياه والخراطيم العملاقة لرش المياه. مهرجان المياه يعرف عالميا باسم Thingyan.
تجمع الناس في قلب المدينة لمشاهدة عروض الرقص التقليدية. ويعتقد السكان المحليون أن المياه تعمل على إزالة الحظ السيء الخاص بالعام الماضي.
وتحتفل دول جنوب شرق آسيا مثل لاوس وكمبوديا وتايلاند بمهرجن المياه على نطاق واسع خصوصا منتصف أبريل من كل عام.