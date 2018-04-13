شاهد أفضل صور الصحافة العالمية لعام 2018

اتصلت يورونيوز بمصور وكالة فرانس برس رونالدو شميدت، ملتقط الصورة الرئيسية في هذه الصفحة، والتي فاز بافضل صورة صحفية في العالم هذا العام. وكان قد تم الاعلان عن أسماء الفائزين بجوائز صور الصحافة العالمية أمس الخميس في أمستردام. ويقول شميدت معلقا على صورة الرجل الذي أتت عليه النيران بالقول، إنها تكتسي طاقة وحيوية وقوة، وإن الألوان والحركة تم تأطيرهما بشكل جيد.

وكان شميدت التقط الصورة في فنزويلا في أيار/مايو الماضي، خلال موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة كاراكاس، حيث وقعت مواجهات بين عناصر الشرطة ومحتجين استعملوا الزجاجات الحارقة، التي أصابت إحداها دراجة أحد عناصر الحرس الفنزويليين، ثم انفجرت بعد ذلك واشتعلت النيران في أحد المحتجين.

ويقول المصور إن فوز هذه الصورة على غيرها أمر إيجابي، لأن ذلك يعيد جذب الاهتمام الدولي بما يجري في فنزويلا، وأن المشاكل ما زالت قائمة، حتى وإن لم تعد الاحتجاجات بالثقل ذاته مثل قبل.

وحلت في المرتبة الثانية صورة التقطها المصور ريان كيلي يوم 12 أغسطس 2017 في مدينة شارلوت فيل من ولاية فيرجينا في الولايات المتحدة، حيث دهست سيارة جمعا من المحتجين، كانوا يتظاهرون ضد تجمع "وحدوا اليمين" التي نظمها متطرفون، من نازيين جدد ومليشيات وعنصريين يمجدون تفوق العنصر الأبيض .

وحلت صورة ماسفيكور أكتار سوهان في المرتبة الثالة، وهي تصور مجموعة من مسلمي الروهينغا في مخيم ليدا، يرقبون من أعلى تلة على الحدود مع ميانمار منازل تحترق. وقد التقطت الصورة يوم 9 أيلول/سبتمبر 2017.

إلى ذلك هناك صور أخرى جسدت مشاهد معبرة قوية، ومنها صورة التقطها ريتشارد تسونغ تاتارجي يوم 18حزيران/يونيو 2017، وهي تظهر جون تومسون بعد أن ألقى كلمة في ذكرى مقتل صديقه فيلاندو كاستيل، بعد يومين من إطلاق الشرطي جيرومينو يانيس النار عليه، وكان الشرطي أسقطت عنه جميع التهم، ذات الصلة بمقتل كاستيل في قرية سانت أنتوني.