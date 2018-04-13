عبد الملك الحوثي يقول إن قدرة جماعته العسكرية "تتطور وتتعاظم"

قال زعيم الحوثيين باليمن يوم الجمعة إن جماعته ستواصل تطوير قدراتها العسكرية في الوقت الذي صعدت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها ضد السعودية في حرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت يوم الأربعاء ثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون على الرياض ومدينتين أخريين وهي رابع مرة خلال خمسة أشهر تحلق فيها صواريخ فوق العاصمة السعودية. كما أسقطت الدفاعات السعودية طائرتين بدون طيار للحوثيين في مدن بجنوب المملكة.

وقال عبد الملك الحوثي في خطاب بثته قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون "كلما استمر العدوان في حربه فإن قدراتنا العسكرية سوف تكبر وتتطور وتتعاظم". وأضاف أن لحركته الحق في صنع طائرات بدون طيار واستخدامها.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن في 2015 في مسعى لردع الحوثيين بعد أن دفعوا الحكومة المعترف بها دوليا إلى الهرب للرياض.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات أسفرت عن مقتل عشرة آلاف شخص.

وقالت محطة بلقيس التلفزيونية الخاصة إن أحد مصوريها اليمنيين ويدعى عبد الله القادري توفي متأثرا بجروح أصيب بها فيما قالت إنه هجوم صاروخي حوثي يوم الجمعة استهدف سيارة تقل صحفيين في محافظة البيضاء وقالت إن مراسلا لمحطة تلفزيونية أخرى أصيب في الهجوم.

وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني "نعت قناة بلقيس استشهاد مصورها في محافظة مأرب عبد الله القادري في قصف صاروخي لمليشيا الحوثي على منطقة قانية بمحافظة البيضاء".

وأكدت مصادر طبية وفاة المصور متأثرا بجروحه وقالت إن صحفيا آخر في حالة خطيرة. ولم يتضح عدد من كانت تقلهم السيارة التي استهدفها الهجوم.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة رد على الغارات الجوية التي يشنها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن.

ونفذ التحالف آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ 2015 أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

ويتهم التحالف الحوثيين بأنهم يحصلون على السلاح والدعم من إيران غريمة الرياض في المنطقة وهو اتهام تنفيه الجماعة وطهران.

وتقول منظمة أبحاث التسلح في النزاعات المعنية بمراقبة الأسلحة إن لديها أدلة على أن طائرات بدون طيار استخدمت يوم الأربعاء وإن معدات أخرى يستخدمها الحوثيون صنعت في إيران وليست محلية التصميم أو التصنيع.

المصدر: رويترز