شاهد اللحظات الأولى للقصف الثلاثي على سوريا
وثقت كاميرا ليلية أولى لحظات وصول الصواريخ الأمريكية والبريطانية والفرنسية على أرض دمشق. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل / نيسان أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "أطلقت ضربات دقيقة" على أهداف مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي استهدفت مدينة دوما السورية مؤخرا. وسط إنكار النظام السوري وتشبثه بعدم وجود أدلة أتى الرد بعد أسبوع واحد من الهجوم الكيميائي على منطقة الغوطة الشرقية، والذي يُزعم أنه نفذ من قبل النظام السوري. أصدرت "ستيب نيوز" لقطات تظهر غارة جوية تضرب مركز الأبحاث العلمية في دمشق، أحد الأهداف المعروفة على الأقل لدى واشنطن وباريس والتي تم ضربها.
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