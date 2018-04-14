شاهد: الصواريخ الأمريكية وهي تنطلق من البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت (14 أبريل) فيديو لمدمرة الصواريخ التابعة للولايات المتحدة الأمريكية "يو إس إس مونتيري" وهي تقوم بعمليات القصف في سوريا متخذة البحر الأبيض المتوسط ركيزة لها.
وشنت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية غارات جوية على سوريا رداً على الهجوم الكيميائي الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بهدف تدمير صادر الأسلحة الكيميائية في سوريا. هجمات التحالف الثلاثي تعتبر أكبر تدخل عسكري في النزاع السوري حتى الآن من قبل القوى الغربية.