مقتل 8 عسكريين مصريين و15 متشدداً في هجوم على معسكر في سيناء

قتل ثمانية عسكريين مصريين وأُصيب خمسة عشر آخرون في هجوم نفذته "مجموعة من العناصر الإرهابية" واستهدف أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء.
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي أن مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 15 فردا، منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحون بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ، حاولوا اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، مستغلين فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر، حسب قوله.
وأضاف الرفاعي أن عناصر المعسكر تمكنوا من منع المهاجمين والاشتباك معهم "ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية"، على حد قوله.
ونوّه الرفاعي بأن الذين يرتدون أحزمة ناسفة من بين المهاجمين سارعوا إلى تفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، ما أدى إلى مقتل ثمانية من أفراد الجيش وإصابة 15 فرداً آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.
وكان الجيش المصري بدأ قبل نحو شهرين عملية عسكرية واسعة تستهدف ”العناصر الإرهابية والإجرامية“ وتشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، وذلك قبل انقضاء مهلة ثلاثة أشهر كان حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.
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وكان السيسي قد أصدر في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام ”كل القوة الغاشمة“ لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وجاء ذلك بعد هجوم شنه متشددون على مسجد في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.