كشف حسين دليريان، رئيس تحرير الأخبار العسكرية في وكالة "أنباء" تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة ان إيران سمحت للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي والتزود بالوقود من قاعدة "نوجه" الجوية الواقعة بمحافظة همدان الواقعة في غرب العاصمة طهران.
إيران تسمح للطائرات الروسية بإستخدام مجالها الجوي وقاعدة "نوجه" الجوية
إيران تسمح للطائرات الروسية بإستخدام مجالها الجوي وقاعدة "نوجه" الجوية
وأشار دليريان إلى أن طهران وفي حالة وقوع قصف من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة على سوريا فإنها تسمح للطائرات الحربية الروسية باستخدام مجالها الجوي والتزود بالوقود في قاعدة "نوجه" الجوية.
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إيقاف وتغيير مسارات رحلات جوية خوفاً من ضربات محتملة على سوريا
هذا وسبق وان اتخذت السلطات الإيرانية نفس القرار في العام 2016 حين وافقت على مرور الطائرات الروسية عبر مجالها الجوي واستخدام قاعدة "همدان" الجوية لمساندة قوات النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران ضد فصائل المعارضة.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار التهديدات القائمة على انفلات الوضع الأمني في المنطقة عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال القيام بعمل عسكري رفقة كل من فرنسا وبريطانيا ضد النظام السوري، رداً على ما يشتبه بأن يكون "هجوما كيميائيا" نفذه نظام بشار الأسد في مدينة دوما السورية.