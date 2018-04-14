تجمع العشرات من المواطنين السوريين وعناصر من الجيش السوري في كبرى ساحات دمشق مظهرين دعمهم للرئيس بشار الأسد بعد ساعات فقط من تنفيذ قوى غربية ضربات عسكرية مشتركة غير مسبوقة على مواقع للنظام السوري.
مظاهرات في شوارع دمشق دعما للأسد بعد ضربة التحالف الثلاثي
مظاهرات في شوارع دمشق دعما للأسد بعد ضربة التحالف الثلاثي
ورفع المتظاهرون الأعلام السورية والروسية وإشارات النصر وجابوا بالسيارات بعض شوارع العاصمة السورية تعبيرا عن "عدم الخوف" من الضربات على مواقع عسكرية سورية.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت فجر السبت ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش السوري، بعضها على مركز للأبحاث الكيميائية، في ردّ عقابي لدمشق على الهجوم الكيميائي المفترض الذي يُتهم النظام السوري بتنفيذه على مدينة دوما.
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وأكد البنتاغون أنه "لاتوجد نيّة بتوسيع الضربات في سوريا". فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الضربات "لا تهدف إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد".
وأفاد بيان للجيش والقوات المسلحة السورية أن الخسائر اقتصرت على "الأضرار المادية".