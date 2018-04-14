وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ على قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي اليوم السبت، وأصدر قرارًا بتكليف ماجد بن عايض النفيعي رئيسًا للنادي لمدة موسم واحد، وعبدالله بترجي نائبًا له.
استقالة الأمير تركي الفيصل من رئاسة الأهلي السعودي وتكليف ماجد النفيعي خلفاً له
استقالة الأمير تركي الفيصل من رئاسة الأهلي السعودي وتكليف ماجد النفيعي خلفاً له
وسيتم تشكيل بقية مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، خلال أسبوع من تاريخه، وأكد تركي آل الشيخ حرصه على تقديم كل الدعم لإدارة النادي في المرحلة القادمة.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في "تويتر" مساء اليوم: " أشكر بكثير من التقدير سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل على ما قدمه من عمل وجهد خلال هذا الموسم ... حاولت كثيرًا أن يستمر سموه لكن لظروفه الخاصة قبلت الاستقالة كل التوفيق له ودعواتي للأخ ماجد النفيعي بالنجاح في مهمته فهو يستحق وقادر على النجاح بإذن الله".