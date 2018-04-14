قال أناتولي أنطونوف سفير روسيا في الولايات المتحدة أن الهجمات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا سيكون لها عواقب وأضاف إن إهانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر غير مقبول.
أناتولي أنطونوف: "قصف سوريا إهانة الرئيس الروسي وغير مقبولة"
أناتولي أنطونوف: "قصف سوريا إهانة الرئيس الروسي وغير مقبولة"
وقال أنطونوف على تويتر "يجري تنفيذ سيناريو معد سلفا. مرة أخرى نتعرض لتهديدات. وقد حذرنا من أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب".
وقال "إهانة رئيس روسيا أمر غير مقبول ومرفوض". وأضاف أن "الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في العالم ليس لها حق أخلاقي في إلقاء اللوم على دول أخرى".