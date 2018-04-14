السيسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بفرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من يوم السبت. وجاء في عدد الجريدة الرسمية الأخير "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل/نيسان عام 2018".
ونص القرار أيضا على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية حصلت رويترز على نسحة منه قرارا أصدره رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.
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وشن المتشددون الذين يسمون جماعتهم (ولاية سيناء) منذ إعلانهم البيعة للدولة الإسلامية في 2014 هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى خارج شمال سيناء من بينها كنائس.
وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها أو جددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.